Представлена новая версия планшета Xiaomi Pad 5 Pro

Компания Xiaomi сегодня представила фирменную оболочку MIUI 13, флагманскую серию смартфонов Xiaomi 12, премиальные smart часы Watch S1 и TWS-наушники Buds 3. Кроме того, была анонсирована новая версия планшета Pad 5 Pro.

Напомним, Xiaomi Pad 5 Pro дебютировал в сентябре, но он был доступен только в трех версиях: 6/128 Gb, 6/256 Gb и 6/256 Gb + 5G. Сегодня компания представила новую модификацию с 8/256 Gb памяти (только с Wi-Fi). Новинка предлагается по цене 487 долларов, продажи в Китае стартуют 31 декабря. О доступности на глобальном рынке пока ничего не сообщается.

Остальные характеристики планшета не изменились. Xiaomi Pad 5 Pro оснащен 11-дюймовым ЖК-экраном разрешением 2560 х 1600 пикселей с частотой обновления изображения 120 Hz, процессором Snapdragon 870, камерами разрешением 8 и 13 Мп и аккумулятором емкостью 8600 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Устройство имеет четыре динамика и поддерживает стилус Smart Pen от Xiaomi, который фиксируется сбоку с помощью магнитов.

Также был анонсирован белый защитный чехол с клавиатурой по цене 63 доллара.