Xiaomi представила премиальные smart часы Watch S1

На сегодняшней масштабной презентации компания Xiaomi, помимо оболочки MIUI 13 и флагманской серией Xiaomi 12 представила smart-часы Watch S1. Новинка позиционируется как устройство «высокого класса» для деловых людей. Часы получили металлический корпус, циферблат покрыт сапфировым стеклом с твердостью 9 по шкале Мооса. Покупателям будут предложены два варианта корпуса: матовый черный и в цвете «металлик» за счет поливки в ручном режиме. Часы поставляются с кожаным ремешком синего и коричневого цветов. Есть также силиконовый вариант черного цвета.

Xiaomi Watch S1 оборудованы круглым AMOLED-дисплеем диагональю 1,43 дюйма с разрешением 466 x 466 точек, плотностью пикселей 326 ppi и частотой обновления 60 Hz. Для устройства будет доступно более 200 различных циферблатов.

Гаджет работает на базе процессора BES2500BP в связке с 4 Gb оперативной и 32 Gb накопительной памяти. Watch S1 предлагают датчик сердечного ритма, встроенный GPS-модуль, а также функции измерения уровня кислорода в крови и качества сна. Есть 117 спортивных режимов, включая 19 профессиональных, и защита 5 ATM. Новинка имеет высокую автономность — 12 дней в режиме обычного использования и до 24 дней в режиме ожидания.

Цена Xiaomi Watch S1 в черном корпусе составляет 173 доллара, а в цвете «металлик» — 188 долларов.