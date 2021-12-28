Xiaomi Buds 3: TWS-наушники с активным шумоподавлением и автономностью до 32 часов

Компания Xiaomi представила беспроводные наушники Buds 3 (Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3). Это более доступная версия модели, которая была выпущена в сентябре этого года.

Buds 3 также поддерживает технологию активного шумоподавления (ANC), способную снижать громкость внешних звуков до 40 дБ. ANC может работать в трех разных режимах в зависимости от сценария использования.

Наушники оснащены двойными магнитными динамическими драйверами, которые обеспечивают высокую точность звука (Hi-Fi) с качеством звучания, близким к оригиналу. На одном заряде аккумулятора новинка обеспечивает до 7 часов воспроизведения музыки, а благодаря комплектному кейсу — до 32 часов. Вес каждого наушника составляет всего 4,6 гр.

Xiaomi Buds 3 поступят в продажу 31 декабря по цене 70 долларов. Кроме того, компания выпустила Xiaomi Buds 3 Pro в новом синем цвете. Они появятся в продаже в начале следующего года по цене 100 долларов.