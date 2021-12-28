Представлены флагманские смартфоны Xiaomi 12, 12 Pro и 12X

Компания Xiaomi представила флагманскую серию смартфонов Xiaomi 12. В нее вошли модели Xiaomi 12, 12 Pro и 12X. Как отмечает глава компании Лэй Цзюнь, создание компактного флагмана оказалось непростой задачей. Он уверяет, что Xiaomi 12 удобнее использовать, чем iPhone 13, поскольку его ширина составляет всего 69,9 мм, но при этом размер дисплея на 8% больше. Он также отметил более качественное соединение в сетях пятого поколения благодаря уникальной системе из 15 антенн.

Дисплеи Xiaomi 12 и 12 Pro поддерживают HDR10+ и Dolby Vision, а также имеют 16 000 уровней подсветки. Компания DisplayMate дала экранам высшую оценку A+. Максимальная яркость у Xiaomi 12 составляет 1100 нит, у 12 Pro — 1500 нит. Применяется защитное стекло Gorilla Glass Victus. Есть защита от воды по стандарту IP68.

Новинки одними из первых оснащены флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Отмечается, что для отвода тепла предусмотрена пластина площадью 2600 мм² в 12 и 2900 мм² в 12 Pro. За аудиовозможности отвечают стереодинамики с Dolby Atmos, настройкой Harman Kardon и сертификацией Hi-Res Audio. В смартфонах есть технология фокусирования камеры на движущемся человеке или животном CyberFocus. Различие модели 12X от 12 стали процессор Snapdragon 870 вместо Snapdragon 8 Gen 1, отсутствие беспроводной и, как следствие, реверсивной зарядки. Также нет технологии интеллектуальной фокусировки CyberFocus.

Технические характеристики Xiaomi 12:

ОС: MIUI 13;

Дисплей: OLED, 6,28″, 2400 х 1080, 20:9, 12 бит, 120 Hz, 1100 нит, 100% DCI-P3, Gorilla Glass Victus;

Процессор: Snapdragon 8 Gen 1;

Память: оперативная LPDDR5 — 8/12 Gb, постоянная UFS 3.1 — 128/256 Gb;

Основная камера: 50 Мп (Sony IMX766, f/1.88, OIS), 13 Мп широкоугольная (f/2.4, угол обзора 123 градуса) и 5 Мп макрообъектив;

Фронтальная камера: 32 Мп;

Аккумулятор: 4500 мАч;

Зарядка: проводная 67 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 10 Вт;

Оснащение: LTE, 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев в экране.

Цены: 8/128 Gb – 580 долларов, 8/256 Gb – 629 долларов, 12/256 Gb – 690 долларов.

Технические характеристики Xiaomi 12 Pro:

ОС: MIUI 13;

Дисплей: AMOLED, 6,73″, 3200 х 1140, 20:9, 10-бит, 1-120 Hz, 1500 нит, 100% DCI-P3, Gorilla Glass Victus;

Процессор: Snapdragon 8 Gen 1;

Память: оперативная LPDDR5 — 8/12 Gb, постоянная UFS 3.1 — 128/256 Gb;

Основная камера: 50 Мп (Sony IMX707, f/1.88, OIS), 50 Мп широкоугольная (f/2.2, угол обзора 115 градусов) и 50 Мп (телеобъектив);

Фронтальная камера: 32 Мп;

Аккумулятор: 4600 мАч;

Зарядка: проводная 120 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 10 Вт;

Оснащение: LTE, 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев в экране.

Цены: 8/128 Gb – 738 долларов, 8/256 Gb – 785 долларов, 12/256 Gb – 848 долларов.

Технические характеристики Xiaomi 12X:

ОС: MIUI 13;

Дисплей: OLED, 6,28″, 2400 х 1080, 20:9, 12 бит, 120 Гц, 1100 нит, 100% DCI-P3, Gorilla Glass Victus

Процессор: Qualcomm Snapdragon 870;

Память: оперативная LPDDR5 — 8/12 Gb, постоянная UFS 3.1 — 128/256 Gb;

Основная камера: 50 Мп (Sony IMX766, f/1.88, OIS), 13 Мп широкоугольная (f/2.4, угол обзора 123 градуса) и 5 Мп макрообъектив;

Фронтальная камера: 32 Мп;

Аккумулятор: 4500 мАч;

Зарядка: проводная 67 Вт;

Оснащение: LTE, 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев в экране.

Цены: 8/128 Gb – 502 доллара, 8/256 Gb – 550 долларов, 12/256 Gb – 597 долларов.

Продажи всех моделей стартуют 1 января 2022 года.