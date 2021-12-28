Xiaomi представила оболочку MIUI 13 — стабильность и скорость
Компания Xiaomi представила фирменную оболочку MIUI 13, основанную на операционной системе Android 12.
Основной упор в ней сделан на повышение стабильности и скорости работы, а также гибких возможностях кастомизации интерфейса и цветовой палитры оболочки.
Новшества в MIUI 13:
- Переработан фирменный шрифт MiSans, который теперь больше подходит для отображения на экране смартфона;
- Обновленный внешний вид домашнего экрана с более минималистичными значками и новой цветовой палитрой;
- Новые виджеты;
- Новые анимации;
- Новый центр управления;
- Плавность работы приложений выросла на 15-52%, интерфейса — на 20-26%, а потеря частоты кадров снизилась более чем на 90% (по сравнению с MIUI 12.5);
- Технология Focus Computing 2.0 выделяет дополнительные вычислительные ресурсы на основные приложения;
- Функция Mi Magic Center позволяет легко и быстро раздавать контент между устройствами Xiaomi;
- Функция MIUI Family позволит синхронизировать различные приложения и параметры системы;
- Улучшенный режим энергосбережения и функция расширения виртуальной оперативной памяти;
- MIUI 13 Pad (версия для планшетов) эффективнее использует большой экран и функции многозадачности, размер окон можно менять. В настоящее время для большого экрана адаптировано 3000 приложений;
- В MIUI 13 Pad есть уникальные «горячие» клавиши для клавиатуры планшетов Xiaomi.
Компания отмечает, что MIUI 13 работает примерно на 52% эффективнее, чем MIUI 12.5. Даже спустя три года непрерывного использования производительность системы снизится менее чем на 5%. Заявляется, что MIUI 13 более безопасна чем MIUI 12.5 при отправке фотографий удостоверений личности и данных кредитной карты. Помимо MIUI 13 для смартфонов и планшетов, Xiaomi сообщила, что будет использовать фирменную OC на всех своих устройствах.