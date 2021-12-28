28.12.2021

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Xiaomi представила оболочку MIUI 13 — стабильность и скорость

Xiaomi MIUI 13

Компания Xiaomi представила фирменную оболочку MIUI 13, основанную на операционной системе Android 12.

Основной упор в ней сделан на повышение стабильности и скорости работы, а также гибких возможностях кастомизации интерфейса и цветовой палитры оболочки.

Xiaomi MIUI 13

Новшества в MIUI 13:

  • Переработан фирменный шрифт MiSans, который теперь больше подходит для отображения на экране смартфона;
  • Обновленный внешний вид домашнего экрана с более минималистичными значками и новой цветовой палитрой;
  • Новые виджеты;
  • Новые анимации;
  • Новый центр управления;
  • Плавность работы приложений выросла на 15-52%, интерфейса — на 20-26%, а потеря частоты кадров снизилась более чем на 90% (по сравнению с MIUI 12.5);
  • Технология Focus Computing 2.0 выделяет дополнительные вычислительные ресурсы на основные приложения;
  • Функция Mi Magic Center позволяет легко и быстро раздавать контент между устройствами Xiaomi;
  • Функция MIUI Family позволит синхронизировать различные приложения и параметры системы;
  • Улучшенный режим энергосбережения и функция расширения виртуальной оперативной памяти;
  • MIUI 13 Pad (версия для планшетов) эффективнее использует большой экран и функции многозадачности, размер окон можно менять. В настоящее время для большого экрана адаптировано 3000 приложений;
  • В MIUI 13 Pad есть уникальные «горячие» клавиши для клавиатуры планшетов Xiaomi.

Компания отмечает, что MIUI 13 работает примерно на 52% эффективнее, чем MIUI 12.5. Даже спустя три года непрерывного использования производительность системы снизится менее чем на 5%. Заявляется, что MIUI 13 более безопасна чем MIUI 12.5 при отправке фотографий удостоверений личности и данных кредитной карты. Помимо MIUI 13 для смартфонов и планшетов, Xiaomi сообщила, что будет использовать фирменную OC на всех своих устройствах.

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