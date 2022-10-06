Google анонсировал планшет Pixel Tablet

Компания Google на мероприятии Made by Google Event анонсировала планшетный компьютер Pixel Tablet. Было рассказано о ключевых особенностях гаджета.

В Pixel Tablet будет установлен новый процессор Tensor G2, как у Pixel 7 и 7 Pro. Устройство нельзя назвать стандартным планшетом, он также может выполнять функции smart-экрана. Для этого будет предлагается специальная магнитная док-станция. С планшетом на док-станции можно будет взаимодействовать посредством голосовых команд — искать информацию в интернете, запускать воспроизведение музыки или видео, управлять устройствами умного дома и т.д. Будет также специальный режим фоторамки.

Устройство будет работать под управлением операционной системы Android 13, оптимизированной под большой экран. Заявлена поддержка Material You (интерфейс подстраивается под установленные обои). Google отмечает «материалы и отделку премиум-класса» планшета — алюминиевый корпус получит покрытие с частицами керамики. Продажи устройства начнутся только в 2023 году.

Также сегодня были представлены смартфоны серии Pixel 7 и Pixel Watch – первые smart-часы компании.

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