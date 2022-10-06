Представлены смартфоны Google Pixel 7 и 7 Pro

На традиционной презентации Made by Google Event компания Google представила смартфоны серии Pixel 7. Производитель позиционирует новинки как «лучшие устройства для звонков, фото/видео и голосовых функций». Внешне смартфоны несущественно отличаются от предшественников.

В качестве аппаратной платформы в устройствах используется новый процессор Google Tensor G2, выполненный по 4-нм техпроцессу, в разработке которого принимала участие компания Samsung. Судя по тестам, задачи машинного обучения выполняются на 60% быстрее и на 20% эффективнее. За безопасность в новых смартфонах отвечает сопроцессор Titan M2.

Главной особенностью по камере стал зум: Google сумела добиться от одной телефото-камеры с перископ-оптики оптического зума 2х, 5х и гибридного зума 10х (только в модели Pixel 7 Pro).

Новые функции камеры:

Guided Frame — аудиоподсказки для наилучшей позиции для съемки;

Photo Unblur — технология для повышения четкости фото в движении;

Cinematic Blur – эффект глубины в видео;

Super Res Zoom – двухкратное приближение с основной камеры;

Macro Focus – четкие снимки с расстояния 3 см.

Pixel 7 и 7 Pro в режиме Extreme Battery Saver смогут проработать на одном заряде аккумулятора около 72 часов, а быстрая зарядка восполняет заряд энергии на 50% за 30 мин. Смартфоны смогут распознавать владельца по лицу благодаря алгоритму Face Unlock.

Технические характеристики Google Pixel 7:

ОС: Android 13;

Дисплей: 6,32″, OLED, 20:9, 2400 × 1080, 90 Hz, 416 ppi,1400 нит, Gorilla Glass Victus;

Процессор: Google Tensor G2, GPU: Titan M2;

Оперативная память: 8 Gb, LPDDR5;

Встроенная память: 128/256 Gb, UFS 3.1;

Основная камера: 50 Мп (f/1.85, OIS), 12 Мп широкоугольная (f/2.2, угол обзора 125,8°);

Фронтальная камера: 10,8 Мп (f/2.2, фиксированный фокус);

Аккумуляторная батарея: 4355 мАч, беспроводная зарядка;

Оснащение: LTE, 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C 3.2, eSIM, стереодинамики, Dolby Atmos, LDAC, защита IP68, сканер отпечатков пальцев в экране;

Габариты: 155,6 х 73,2 х 8,7 мм;

Вес: 197 гр.

Технические характеристики Google Pixel 7 Pro:

ОС: Android 13;

Дисплей: 6,7″, OLED, 20:9, 3120 × 1440, 10-120 Hz, 1500 нит, Gorilla Glass Victus;

Процессор: Google Tensor G2, GPU: Titan M2;

Оперативная память: 12 Gb, LPDDR5;

Встроенная память: 128/256/512 Gb, UFS 3.1;

Основная камера: 50 Мп (f/1.85, OIS), 12 Мп широкоугольная (f/2.2, угол обзора 125,8°), 48 Мп телефото (f/3.5, оптический зум 5х, цифровой зум 30х, OIS);

Фронтальная камера: 10,8 Мп (f/2.2, фиксированный фокус);

Аккумуляторная батарея: 5000 мАч, беспроводная зарядка;

Оснащение: LTE, 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C 3.2, eSIM, стереодинамики, Dolby Atmos, LDAC, защита IP68, сканер отпечатков пальцев в экране;

Габариты: 162,9 x 76,6 x 8,9 мм;

Вес: 212 гр.

Цены на смартфоны:

Google Pixel 7 – 8/128 Gb – 599 долларов, 8/256 Gb – 699 долларов;

Google Pixel 7 Pro — 12/128 Gb – 899 долларов, 8/256 Gb – 999 долларов, 12/512 Gb – 1099 долларов.

Предзаказ на новые устройства с сегодняшнего дня открыт. Доступные цвета корпуса: Google Pixel 7 – черный, белый и салатовый, Google Pixel 7 Pro — черный, белый, серый. Google будет выпускать патчи безопасности для системы в течение пяти лет. Покупателям будет доступен VPN-сервис внутри Google One бесплатно.

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