Google Pixel Watch — первые smart-часы компании

Вместе со смартфонами серии Pixel 7 компания Google представила свои первые smart-часы — Pixel Watch. Устройство получило круглый AMOLED-дисплей (диаметр панели не указывается) с яркостью до 1000 кд/м2 и поддержкой AlwaysOn Display. Размер корпуса — 41 мм. Плотность пикселей составляет 320 на дюйм. Задняя крышка выполнена из нержавеющей стали. Сбоку располагается одна обычная кнопка и аналог колесика Digital Crown.

Используется платформа Exynos 9110, часы получили 2 Gb ОЗУ, 32 Gb флэш-памяти и специальный сопроцессор на основе ядра Cortex-M33. Установлен аккумулятор на 300 мАч, которого, по словам Google, хватит на сутки непрерывного использования. Есть быстрая зарядка, благодаря которой за полчаса аккумулятор заряжается на 50%.

Встроенные микрофон и динамик позволяют отвечать на звонки прямо с часов, без необходимости доставать смартфон. Версия с модемом LTE позволит в ряде сценариев вообще отказаться от смартфона. Часы могут отслеживать физическую активность, сердечный ритм и уровень насыщения крови кислородом (SpO2), также можно снимать показания ЭКГ. Кроме того, Pixel Watch получили интеграцию с сервисами Fitbit, это позволило создать самый точный, как утверждает компания, датчик ЧСС.

На выбор десятки самых разных циферблатов, а также приложений, включая Google Home и Google Maps. Предусмотрены Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0, GPS, есть поддержка eSIM и совместимость с оператором Google Fi. Благодаря модулю NFC можно бесконтактно оплачивать покупки через сервис Google Wallet. Также есть защита от воды (5 ATM). Часы работают под управлением фирменной операционной системы Wear OS 3.5. Они автоматически подключаются к смартфонам и наушникам Pixel с помощью фирменной функции Quick Pairing. Необходимо иметь смартфон с Android 8.0 или более свежей версией. Есть поддержка Google Assistant.

Цена Pixel Watch за версию с Wi-Fi составляет 349 долларов, а вариант с модемом LTE – 399 долларов. В продажу часы поступят 13 октября. Покупатели получат бесплатно три месяца подписки YouTube Premium и шесть месяцев Fitbit Premium. Доступные цвета: Obsidian, Chalk, Charcoal и Hazel. Ремешок съемный, в комплект поставки входят стандартная и укороченная версии для занятий спортом.

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