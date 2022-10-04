Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 7 Pro представлен на международном рынке

Компания Xiaomi вместе с флагманскими смартфонами 12T и 12T Pro представила фитнес-браслет Smart Band 7 Pro для международного рынка. Модель является аналогом китайского Mi Band 7 Pro, дебютировавшего в июле 2022 года.

Называть новинку фитнес-браслетом можно только условно. Xiaomi Smart Band 7 Pro внешне больше похож на смарт-часы. Он оснащается 1,64-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 456 х 280 пикселей, который на 89% больше по сравнению с базовой версией. Для модели было разработано более 150 уникальных циферблатов.

Фитнес-браслет поддерживает более 100 спортивных режимов, включая 10 беговых тренировок. Есть встроенный модуль GPS, улучшенные датчики ЧСС и SpO2, защита от воды (5 АТМ), поддержка Bluetooth 5.2BLE и аккумулятор емкостью 235 мАч. Заявленное время автономной работы составляет около 12 дней.

Цена Xiaomi Smart Band 7 Pro в Европе – от 99 евро. Пользователям будут предложены несколько вариантов расцветок корпуса и ремешков.

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