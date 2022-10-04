Представлен флагман Xiaomi 12T Pro: камера 200 Мп, Snapdragon 8+ Gen 1 и зарядка 120 Вт

Компания Xiaomi представила новую флагманскую серию 12Т, в которую входят две модели — 12T и 12T Pro. Смартфоны получили самую топовую начинку, которая есть на данное время.

В Xiaomi 12T Pro установлена 200 Мп Samsung HP1 камера, которая ранее была доступна в ограниченном числе моделей, с 1/1,22-дюймовым сенсором, способным объединять 16 соседних пикселей в один большой для повышения светочувствительности. Кроме того, в широкоугольном объективе используется система из 8 линз и OIS. Сенсор позволяет записывать видео разрешением 8К. Поддерживается технология ProFocus (отслеживает и захватывает движение, следит за глазами). Xiaomi отмечает, что высокое разрешение позволяет снимать с цифровым зумом, не уступающим в качестве оптическому. Заявлен продвинутый ночной режим съемки.

Оба смартфона получили аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч, который можно полностью зарядить всего за 19 минут с помощью прилагаемого зарядного устройства на 120 Вт.

Технические характеристики Xiaomi 12T Pro:

ОС: Android 12, MIUI 13;

Дисплей: 6,67″, CrystalRes AMOLED, 2712 × 1220, 120 Hz, тач 480 Hz, 446 ppi, 500/900нит, HDR10+, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass 5;

Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1, GPU: Adreno 730;

Оперативная память: 8/12 Gb, LPDDR5;

Встроенная память: 128/256 Gb, UFS 3.1;

Основная камера: 200 Мп (Samsung HP1, 1/1,22″, f/1.69, 0,64 мкм, 1,28 мкм в бининге 4-в-1, 2,56 мкм в бининге 16-в-1, угол обзора 85 градусов, 8 линз, OIS), 8 Мп широкоугольная (1/4″, f/2.2, 1,12 мкм, угол обзора 120 градусов, 5 линз), 2 Мп макро (1/5″, f/2.4, 1,75 мкм, угол обзора 81,6 градусов, 3 линзы);

Фронтальная камера: 10 Мп (Sony IMX596, 1/3,47″, f/2.24, 0,8 мкм, угол обзора 78 градусов, 5 линз);

Аккумуляторная батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 120 Вт;

Оснащение: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth2, GPS, NFC, USB Type-C, ИК-порт, стереодинамики Harman/Kardon, Dolby Atmos, LDAC, сканер отпечатков пальцев в экране;

Габариты: 163,1х 75,9 х 8,6 мм;

Вес: 202 гр.

Модель Xiaomi 12T отличается от Pro-версии процессором MediaTek Dimensity 8100 Ultra и разрешением основной камеры в 108 Мп. В остальном это полностью идентичные аппараты.

Для смартфонов заявлены три полноценных обновления ОС и четыре года обновлений безопасности. Xiaomi 12T и 12T Pro будут доступны в трех расцветках корпуса — черной, серой и синей. В Европе гаджеты появятся в ближайшее время. Цена Xiaomi 12T Pro составляет 749 евро за версию 8/128 Gb, Xiaomi 12T в той же конфигурации стоит 599 евро.

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