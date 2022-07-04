Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 7 Pro — большой экран и GPS

Помимо флагманских смартфонов серии 12S, компания Xiaomi представила новый фитнес-браслет Mi Band 7 Pro. Это улучшенная версия базового Band 7. Устройство получило давно ожидаемую пользователями функцию отслеживания местоположения.

Называть новинку фитнес-браслетом можно лишь условно. Xiaomi Mi Band 7 Pro получил прямоугольный AMOLED-дисплей с диагональю 1,64 дюйма, разрешением 456 x 280 точек и пиксельной плотностью 326 PPI (точек на дюйм). Это больше, чем у 41-мм Apple Watch Series 7. Вместе с широкими рамками это делает Mi Band 7 Pro скорее недорогими часами со скромной начинкой браслета и соответствующими возможностями. Пользователям будут доступны более 180 вариантов оформления экрана, есть поддержка функции постоянно активного экрана.

Впервые в серии появился встроенный модуль GPS, позволяющий записывать маршрут владельца даже без наличия смартфона. Есть поддержка Beidou, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS.

Реализованы 117 спортивных режимов и 10 курсов по бегу, а благодаря герметичному исполнению (5АТМ) устройство можно применять во время занятий водными видами спорта. Браслет имеет датчик частоты сердечных сокращений для отслеживания ритма в круглосуточном режиме и пульсоксиметр для измерения уровня насыщения крови кислородом (SpO2). Кроме того, есть расширенные функции мониторинга различных фаз сна.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 235 мА·ч, заряда которой хватит на 12 дней работы (или 6 дней в интенсивном режиме использования). Присутствует встроенный модуль NFC.

Цена Xiaomi Mi Band 7 Pro составляет 57 долларов. На выбор есть классические ремешки разных цветов по 7 долларов и кожаные за 9 долларов.

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