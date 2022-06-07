Apple обновила 13-дюймовый MacBook Pro

Кроме ноутбука MacBook Air (2022) на конференции WWDC 2022 компания Apple представила обновленный 13-дюймовый MacBook Pro.

У ноутбука прежний дизайн, экран тоже не изменился: используется 13,3-дюймовая IPS-панель с разрешением 2560 × 1600 пикселей, яркостью 500 кд/м2, технологией True Tone и широким цветовым охватом (P3).

В качестве платформы в MacBook Pro 13 (2022) используется новый процессор Apple M2. Применяется активная система охлаждения с одним вентилятором. Доступно до 24 Gb оперативной памяти и SSD объемом до 2 Tb. По словам Apple, обновленный MacBook Pro на M2 на 39% быстрее предшественника на M1 в обработке изображений, и на такую же величину быстрее в играх. Новинка быстрее 13-дюймового MacBook Pro на базе Core i7 (8-го поколения) в 3,3 раза в играх и до 3,4 раз в обработке изображений. Время автономной работы достигает 20 часов. Есть поддержка Wi-Fi 6 и интерфейсов Thunderbolt 4.

Цена ноутбука стартует с отметки 1299 долларов, в продажу поступит в следующем месяце.