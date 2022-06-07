Представлен процессор Apple M2: больше производительности при прежнем энергопотреблении

На конференции разработчиков WWDC 2022 компания Apple представила M2 — новое поколение ARM-процессора в линейке Silicon.

Вычислительная платформа, как и предшественники, построена на архитектуре Arm, но теперь производится по техпроцессу 5 нм второго поколения. В составе чипа лежат 20 млрд. транзисторов — на 20 % больше, чем в M1.

Apple M2 включает восьмиядерный CPU с четырьмя мощными и четырьмя энергоэффективными ядрами, а также десятиядерный GPU. По заверениям компании, производительность CPU выросла на 18%, а GPU — на 25% при том же энергопотреблении (по сравнению с M1) и на 35% при максимальном. Новый процессор поддерживает до 24 Gb оперативной памяти типа LPDDR5 и обеспечивает на 50% большую пропускную способность в сравнении с M1 — до 100 ГБ/с. Можно подключать внешний дисплей с разрешением вплоть до 6K.

В M2 появились усовершенствованный блок для обеспечения безопасности, новый нейронный сопроцессор с возросшей на 40 % производительностью, а также улучшенные средства аппаратного кодирования и декодирования видео с поддержкой 8K H.264 и HEVC-видео. Отмечается, что M2 способен декодировать несколько 8K-потоков одновременно, а также имеет средства для аппаратной обработки ProRes-потока.

Первыми устройствами на базе процессора Apple M2 станут обновленные MacBook Air и MacBook Pro 13″.