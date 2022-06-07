Apple MacBook Air (2022): новый дизайн, процессор M2 и быстрая зарядка MagSafe

На мероприятии WWDC 2022 компания Apple представила обновленный ноутбук MacBook Air. Модель 2022 года выполнена в том же дизайне, что и прошлогодние MacBook Pro. У ноутбука полностью новая форма корпуса, толщина которого составляет всего 11,3 мм при весе 1,2 кг.

Apple MacBook Air (2022) оснащен 13,6-дюймовым экраном с яркостью 500 кд/м2. Используется дисплей Liquid Retina, способный отображать миллиард оттенков, с вырезом-«челкой» под веб-камеру с поддержкой разрешения 1080p. Apple обещает вдвое более качественную картинку при плохом освещении.

Ноутбук построен на базе нового 5-нм процессора Apple M2. При работе с графикой он на 20% быстрее MacBook Air на M1 и до 5 раз быстрее моделей на базе Core i5 восьмого поколения. В случае с редактированием видео новинка на 38% быстрее предшественника и в 15 раз превосходит модель на Core i5 восьмого поколения. Устройство предлагает 8, 16 или 24 Gb оперативной памяти и от 256 Gb до 2 Tb постоянной памяти. Система охлаждения — пассивная.

Батарея устройства обеспечит до 18 часов автономной работы. Ноутбук поддерживает быструю магнитную зарядку MagSafe (за 30 минут до 50%), но покупать адаптер придется отдельно. В комплекте с младшими конфигурациями будет поставляться 30-Вт зарядное устройство. Старшие версии получат 35-Вт зарядки. Apple MacBook Air (2022) получил два порта Thunderbolt (USB Type-C), 3,5-мм аудиоразъем, обновленную аудиосистему с тремя микрофонами и четырьмя динамиками, поддержку технологии пространственного звука Spatial Audio и встроенный в кнопку включения сканер отпечатков пальцев Touch ID.

Для обновленного MacBook Air предлагаются новые цвета корпуса Starlight Gold и Midnight Blue. Цена ноутбука стартует от 1199 долларов. В продаже появится в июле.