Илон Маск заявил о готовности выкупить 100% акций Twitter

Американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk) заявил, что готов выкупить 100% акций Twitter по цене 54,2 доллара за штуку. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на письмо бизнесмена, которое он 13 апреля направил совету директоров соцсети.

В письме Маск заявил, что, по его мнению, Twitter «не будет ни процветать, ни служить (свободе слова) общественному императиву в его нынешнем виде. Twitter необходимо преобразовать в частную компанию».

Маск подчеркнул, что его предложение является лучшим и окончательным. Если оно не будет принято, предприниматель намерен пересмотреть свою позицию акционера. На фоне этой новости акции Twitter выросли на 13%, а стоимость акций Tesla упала на 1,5%.

Напомним, что Маск в середине марта приобрел 9,2% акций соцсети и стал самым крупным внешним акционером одноименной компании. Позже он отказался войти в совет директоров без объяснения причин.