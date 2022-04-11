Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter

Глава Twitter Параг Агравал сообщил, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск (Elon Musk) принял решение не входить в совет директоров компании. О причинах такого решения не сообщается.

«Илон решил не присоединяться к нашему совету директоров. Я думаю, это к лучшему. Мы всегда ценили и будем ценить вклад наших акционеров вне зависимости от того, входят они в совет директоров или нет», — сказал Параг Агравал.

Напомним, что в середине марта Илон Маск приобрел 9,2% акций Twitter за 2,89 млрд. долларов, став крупнейшим внешним акционером. После новости об этом котировки социальной сети взлетели на 26%.

Маск должен был стать членом совета директоров в субботу, 9 апреля, однако утром того же дня он заявил, что отказывается от этого. Но предприниматель останется «доверенным лицом» Twitter.