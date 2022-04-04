Илон Маск приобрел 9,2% акций Twitter, после чего их курс взлетел на 26%

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) приобрел 9,2% акций социальной сети Twitter. Приобретение доли состоялось 14 марта 2022 года. Пакет из 800 млн. акций обошелся миллиардеру в 2,89 млрд. долларов. На фоне этой новости акции Twitter на предварительных торгах выросли на 26%.

Покупка была сделана Маском менее чем через две недели после выступления с критикой в адрес руководства Twitter по поводу нарушения принципа свободы слова. Теперь Маск стал самым крупным внешним акционером одноименной компании. Эксперты Wedbush Securities ожидают, что он будет увеличивать свою долю в капитале Twitter, чтобы влиять на политику компании.

Отметим, что на позапрошлой неделе миллиардер всерьез обсуждал с одним из своих подписчиков идею создания новой социальной платформы, которая опиралась бы на принципы справедливости и свободы слова.