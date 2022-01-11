Представлена новая версия TWS-наушников OnePlus Buds Pro

Кроме флагманского смартфона 10 Pro, компания OnePlus представила еще одну новинку — беспроводные наушники OnePlus Buds Pro Silver Edition.

Это та же модель, что и OnePlus Buds Pro, но в новой серебристой расцветке с глянцевым покрытием. Такой цвет получили не только наушники, но и зарядный кейс. По техническим характеристикам обе модели не отличаются.

OnePlus Buds Pro Silver Edition также имеют вакуумную конструкцию, 11-миллиметровые драйверы, защиту IP52 и поддержку Dolby Atmos. Для подключения используется модуль Bluetooth 5.2 (поддерживаются кодеки SBC, AAC, LHDC) с задержкой на уровне 94 мс. Наушники поддерживают систему активного шумоподавления (ANC), за нее отвечают три микрофона. Они снижают окружающие шумы до 40 дБ и усиливают эффект ANC в зависимости от окружающих звуков.

Новинка уже поступила в продажу в Китае по цене 110 долларов.