OnePlus 10 Pro: LTPO-экран 120 Hz, Snapdragon 8 Gen1 и камера Hasselblad

Состоялась презентация флагманского смартфона OnePlus 10 Pro. Устройство получило 6,7-дюймовую панель Fluid AMOLED, изготовленную по технологии LTPO второго поколения. Она имеет разрешение 2K (3216 x 1440 пикселей), частоту обновления 120 Hz и значение дискретизации сенсора 480 Hz. Есть поддержка стандарта HDR10+ и технологии MEMC. Экран прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Смартфон построен на базе флагманского восьмиядерного процессора Snapdragon 8 Gen 1. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 — 128 или 256 Gb.

Основная камера тройная: 48 Мп главный датчик (Sony IMX789, f/1.8, OIS), широкоугольная оптика 50 Мп (Samsung JN1, f/2.2, угол обзора 150°) и 8 Мп телеобъектив (f/2.4, оптический зум 3,3x, OIS). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (Sony IMX615, f/2.4) В режиме Hasselblad Pro Mode все три датчика поддерживают съемку 12-битных фотографий в формате RAW+ и 10-битного видео, что обеспечивает увеличение охвата цветовой гаммы DCI-P3 на 25%.

OnePlus 10 Pro стал первым смартфоном компании с поддержкой режима Movie Mode для записи видео с ручной настройкой ISO, выдержки и баланса белого. Для любителей готовых фильтров представлены варианты «Безмятежность», «Сияние» и «Изумруд», разработанные специалистами Hasselblad.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт. Проводная зарядка полностью заряжает смартфон за 32 минуты, а беспроводной нужно 47 минут. В оснащение также входят поддержка 5G, адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, NFC, порт USB Type-C, GPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS, поддержка Dolby Atmos и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением ОС Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Габариты составляют 163 x 73,9 x 8,55 мм, вес – 200,5 гр.

Покупателям будут предложены зеленые и черные цветовые исполнения корпуса. Цена смартфона составляет 738 долларов за версию 8/128 Gb памяти, 785 долларов за вариант 8/256 Gb, а модификация 12/256 Gb обойдется за 832 доллара. OnePlus 10 Pro поступит в продажу в Китае 13 января, дата выхода устройства на мировой рынок пока не объявлена.