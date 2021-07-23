TWS-наушники OnePlus Buds Pro: активное шумоподавление и 38 часов работы

Вместе со смартфоном Nord 2 компания OnePlus представила новые полностью беспроводные наушники Buds Pro. Ожидается, что новинка составит конкуренцию Galaxy Buds Pro и AirPods Pro, при этом у нее более доступный ценник.

OnePlus Buds Pro – это компактные внутриканальные наушники со сменными силиконовыми насадками. Они поставляются в кейсе, напоминающем по форме у последних моделей Samsung Galaxy Buds.

Наушники оснащены большими 11-мм динамическими драйверами с поддержкой Dolby Atmos и системой из трех микрофонов у каждого. Последние отвечают за работу функции адаптивного активного шумоподавления, снижая окружающие звуки до 40 дБ.

Для подключения используется модуль Bluetooth 5.2 (поддерживаются кодеки SBC, AAC, LHDC) с задержкой на уровне 94 мс. На одном заряде Buds Pro могут проработать до 7 часов с выключенным шумоподавлением, а подзарядка от кейса дает еще 31 час. При включении ANC сами наушники работают 5 часов, а с учетом кейса — еще 23 часа. Есть поддержка быстрой зарядки через USB Type-C, что позволяет получить до 10 часов прослушивания музыки всего за 10 минут. Кроме того, есть также поддержка беспроводной зарядки по стандарту Qi.

Как отмечает компания, наушники создают уникальный профиль каждого пользователя, адаптируя звучание в зависимости от музыкальных предпочтений. Они поддерживают быстрое подключение к смартфонам OnePlus (функция Fast pair). Есть также режим Zen Mode Air, созданный для медитации. Есть защита от воды по стандарту IP55.

OnePlus Buds Pro будут предложены в черной и белой расцветках. В Европе наушники поступят в продажу 25 августа по цене 149 долларов, в США они будут доступны с 1 сентября за 149,99 долларов.