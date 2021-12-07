Представлен телевизор Redmi Smart TV X 2022 с диагональю 75 дюймов

Помимо 50-дюймового smart-телевизора TV ES50 2022 компания Xiaomi представила модель под брендом Redmi. Новинка входит в серию Redmi Smart TV X 2022.

Линейка дебютировала в октябре этого года, в нее изначально вошли модели диагональю 55 и 65 дюймов. Теперь представлена модель диагональю 75 дюймов.

Новая модель также оборудована дисплеем формата 4K ULTRA HD с частотой обновления 120 Hz, охватом 97% цветового пространства DCI-P3, значением DeltaE ≤ 2. Поддерживаются технологии Dolby Vision, Dolby Atmos и MEMC. Аппаратной основой стала SoC с четырехъядерным CPU Arm Cortex-A73. Телевизор оснащен 3 Gb оперативной памяти и встроенным накопителем вместимостью 32 Gb.

75-дюймовая версия станет доступна 11 декабря 2021 года по цене 785 долларов. Для сравнения, 55-дюймовый вариант стоит 422 доллара, а 65-дюймовая версия — 547 долларов.