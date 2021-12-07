Xiaomi представила 50-дюймовую версию 4K-телевизора TV ES 2022

В конце июня этого года компания Xiaomi представила в Китае доступные smart-телевизоры серии Mi TV ES 2022. В линейку вошли три модели размером 55, 65 и 75 дюймов по диагонали. Теперь компания выпустила еще одну версию из этой серии с диагональю 50 дюймов.

Xiaomi TV ES50 2022 поставляется с металлической рамой и имеет тот же набор функций, что и варианты с большей диагональю. Панель обладает разрешением 4К (3840 × 2160 пикселей). Частота обновления матрицы составляет 60 Hz. Угол обзора по горизонтали достигает 178°. Обеспечивается 94% охвата цветового пространства DCI-P3, количество воспроизводимых цветовых оттенков превышает 1 млрд. Пиковая яркость — 600 нит. Есть поддержка HDR 10, Dolby Vision и MEMC.

В основу smart-телевизора положен процессор MediaTek MT9638 с ядрами Cortex-A55 (до 1,5 GHz) и графикой Mali-G52 MC1. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, емкость встроенного-накопителя — 32 Gb. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.0 LE, три порта HDMI, два USB, S/PDIF и Ethernet. За звук отвечают два стереодинамика суммарной мощностью 25 Вт с поддержкой DTS-HD и Dolby Audio. Установлена операционная система Android с интерфейсом PatchWall.

Smart-телевизор Xiaomi TV ES50 2022 уже доступен для предварительного заказа, а фактические продажи начнутся 11 декабря. Цена составляет 376 долларов.