Xiaomi представила доступные smart-телевизоры Mi TV ES 2022

Компания Xiaomi представила доступные smart-телевизоры серии Mi TV ES 2022. Устройства обладают разрешением 4K Ultra HD и обеспечивают яркость до 700 кд/м2. Заявлен 94% охват цветового пространства DCI-P3.

В семейство вошли три модели размером 55, 65 и 75 дюймов по диагонали. Они оборудованы системой подсветки с 32, 45 и 60 зонами соответственно.

Телевизоры построены на процессоре MediaTek MT9638, за обработку графики отвечает ускоритель ARM Mali-G52 MC1. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, вместимость флеш-накопителя — 32 Gb. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, два USB, три HDMI и аудиосистема с двумя динамиками по 12,5 Вт. В качестве программной платформы используется MIUI for TV, есть поддержка голосового помощника Xiao Ai и потоковая трансляция видео с устройств на основе Android, iOS, Windows и macOS.

Цена версий размером 55, 65 и 75 дюймов составит соответственно 526, 681 и 928 долларов. Продажи smart-телевизора Xiaomi Mi TV ES 2022 начнутся 9 июля.