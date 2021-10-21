Представлен Redmi Smart TV X 2022: 4К, 120 Hz и мощная акустика

Бренд Redmi представил линейку флагманских телевизоров Smart TV X 2022, в которую вошли модели с диагональю экрана 55 и 65 дюймов разрешением 4K (3840 х 2160 пикселей) и частотой обновления 120 Hz. Оба устройства отличаются передовыми техническими характеристиками.

Новинки выполнены в металлическом корпусе и имеют узкие рамки вокруг экрана. Телевизоры имеют 10-битную глубину цвета, охват 94% цветовой гаммы DCI-P3 и поддерживают технологии Dolby Vision, FreeSync Premium и MEMC для улучшения четкости динамических изображений.

Smart TV X 2022 оснащены четырьмя динамиками мощностью 12,5 Вт, двумя воздуховодами и герметичной акустической коробкой емкостью 0,38 л. Заявлена поддержка Dolby Atmos.

За производительность отвечает процессор MediaTek MTK 9650, работающий в связке с 3 Gb оперативной и 32 Gb встроенной памяти. Чип располагает встроенными средствами для работы с задачами искусственного интеллекта. Набор интерфейсов обеих моделей включает разъемы HDMI 2.1, AV, ATV-DTMB, USB Type-A, HDMI 2.0 (eARC), Ethernet и S/PDIF. Телевизоры оборудованы массивом из четырех микрофонов для распознавания голосовых команд с разного расстояния.

Стоимость 55-дюймовой версии Redmi Smart TV X 2022 составляет 422 доллара, а 65-дюймовая модель будет предложена за 547 долларов. Продажи в Китае стартуют 31 октября.