15.09.2021

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Тонкий и легкий смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE получил процессор Snapdragon 778G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

В рамках глобальной презентации компания Xiaomi, после флагманских смартфонов 11T и 11T Pro, представила Xiaomi 11 Lite 5G NE (New Edition). Модель представляет собой обновленную версию Mi 11 Lite 5G, представленную весной этого года.

Отличий всего два: в названии больше нет Mi — все новые смартфоны компании выходят уже без этого легендарного бренда. Второе – 5-нм процессор Qualcomm Snapdragon 780G заменен на 6-нм Snapdragon 778G. В остальном Xiaomi 11 Lite 5G NE ничем не отличается от Mi 11 Lite 5G. Производитель отметил, что модель является самым тонким (6,81 мм) и самым легким (158 гр) смартфоном с поддержкой 5G.

Xiaomi 11 Lite 5G NE будет предложен покупателям в двух версиях: 6/128 Gb памяти за 369 евро и 8/128 Gb за 399 евро. Цветовых вариантов корпуса четыре: черный, синий, розовый и белый.

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