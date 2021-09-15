Xiaomi 11T и 11T Pro – флагманы с 120 Hz экраном, 108 Мп камерой и зарядкой до 120 Вт

Компания Xiaomi представила сегодня флагманские смартфоны Xiaomi 11T и 11T Pro для международного рынка. По словам компании, новинки получили один из лучших плоских AMOLED экранов на рынке. Xiaomi 11T Pro получил награду за лучший экран класса DisplayMate A+ от лаборатории DisplayMate.

Смартфоны обладают высокой производительностью, расширенным возможностями обработки видео, а также поддерживают сверхбыструю зарядку. Внешне модели одинаковые, основные отличия заключаются в используемом процессоре и скорости зарядки.

В обоих моделях установлен плоский 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления до 120 Hz. Экран прикрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Базовая модель Xiaomi 11T основана на процессоре MediaTek Dimensity 1200-Ultra, а 11T Pro – на Snapdragon 888.

Камеры в обоих смартфонах одинаковые: основной датчик 108 Мп Samsung ISOCELL HM2 (f/1.75), ультраширокоугольный блок на 8 Мп (120°, f/2.2) и телефотомодуль на 5 Мп (f/2.4, 2-кратный оптический зум). Врезанная фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп (f/2,45). Запись видео 4K@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30ps, сло-мо 1080р@120fps, 720р@120/240/960fps. Модель 11T Pro дополнительно поддерживает запись видео 8K@30fps.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. В базовой модели есть поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт (заряжается смартфон за 36 минут), а Pro-версия может заряжаться от комплектного адаптера на 120 Вт, восполняя энергию полностью за 17 минут. Зарядные устройства входят в комплект. В оснащение входят поддержка двух SIM-карт, 5G, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, GPS, модуль NFC и ИК. Есть стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и настройкой Harman-Kardon (только в Pro-версии). Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке включения. Смартфоны работают под управлением MIUI 12.5 на основе Android 11. Производитель обещает три года обновлять ОС до нового поколения Android. Смартфоны будут предложены покупателям в трех вариантах цветов корпуса — серый, голубой и белый.

Стоимость Xiaomi 11T:

8/128 Gb – 499 евро;

8/256 Gb – 549 евро.

Стоимость Xiaomi 11T Pro:

8/128 Gb – 649 евро;

8/256 Gb – 699 евро;

12/256 Gb – 749 евро.

Старт продаж новинок в Европе запланирован на 1 октября.