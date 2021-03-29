Xiaomi Mi 11 Lite — очень тонкий и легкий смартфон для молодежи

Компания Xiaomi, кроме флагманских смартфонов Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra, представила более доступную модель Mi 11 Lite. Смартфон позиционируется в качестве устройства для молодежи.

Смартфон оборудован 6,55-дюймовым AMOLED-экраном Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. Дисплей поддерживает HDR+ и имеет защитное стекло Corning Gorilla Glass 6.

Xiaomi Mi 11 Lite предлагается в двух версиях — с поддержкой сотовой связи 5G и без. В первом случае используется процессор Qualcomm Snapdragon 780G, который содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,4 GHz, ускоритель Adreno 642 и сотовый модем Snapdragon X53 5G. 4G-вариант получил чип Snapdragon 732G, объединяющий восемь ядер с тактовой частотой до 2,3 GHz, графический ускоритель Adreno 618 и модем LTE. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb у 5G-варианта и 6 Gb у модификации 4G. Флеш-накопитель имеет вместимость соответственно 128/256 Gb и 64 Gb, которую можно расширить с помощью карты памяти microSD.

В основной камере установлен 64 Мп главный датчик, 8 Мп блок с широкоугольной оптикой и 5 Мп макромодуль. Селфи-камера разрешением 20 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 4250 мА·ч, смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Компания заявила, что Mi 11 Lite является самым легким и тонким смартфоном в своем классе. Габариты составляют 160,53 × 75,72 × 6,81 мм, вес — 159 гр. В оснащение новинки входят адаптеры WiFi 6E и Bluetooth 5.2, NFC, GPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, ИК-порт и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев в экране. Установлена операционная система Android 11 с надстройкой MIUI 12.

Версия Xiaomi Mi 11 Lite 5G с 8/128 Gb памяти стоит 350 долларов, а вариант 8/256 Gb будет предложен за 395 долларов. Стоимость 4G-версии пока что не объявлена.