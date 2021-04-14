Sony представила смартфон среднего уровня Xperia 10 III

На сегодняшнем мероприятии компания Sony представила не только флагманские смартфоны Xperia 1 III и 5 III, но также модель среднего класса Xperia 10 III. Смартфон имеет такой же дизайн, что и топовые модели, но получил начинку попроще. Есть защита от воды по стандарту IP68 и поддержка 5G.

Sony Xperia 10 III оснащен 6-дюймовым загнутый по бокам OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ при соотношении сторон 21:9. Экран имеет стандартную частоту обновления 60 Hz, заявлено 97% охвата цветовой гаммы DCI-P3 и поддержка технологий Triluminous. Применяется защитное стекло Gorilla Glass 6.

Аппаратная основа устройства — восьмиядерный процессор среднего уровня Snapdragon 690 с максимальной частотой 2 GHz. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, вместимость встроенного накопителя — 128 Gb, есть возможность расширения с помощью карт microSD.

Основная камера тройная: 12 Мп (f/1.8) главный датчик, 8 Мп широкоугольная оптика (f/2.2, угол обзора 120°) и 8 Мп (f/2.4) телеобъектив. Как и во флагманских моделях, в Xperia 10 III есть поддержка серийной съемки с частотой 10 кадров в секунду с автоматической регулировкой экспозиции для каждого кадра. Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.2).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки через разъем USB Type-C. В комплекте поставляется адаптер мощностью 18 Вт. В оснащение также входят 5G, 4G VoLTE, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, NFC, порт USB Type-C и аудиоразъем 3,5-мм. Сканер отпечатков пальцев находится в кнопке включения. Габариты составляет 154 х 68 х 8,3 мм, вес — 169 гр.

Смартфон Sony Xperia 10 III будет доступен в черном, синем, белом и розовом цветах корпуса. Стоимость пока не объявлена, в продажу поступит в начале лета.