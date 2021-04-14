Sony Xperia 1 III – флагманский смартфон с 4К-дисплеем и продвинутой камерой

Компания Sony сегодня представила флагманский смартфон Xperia 1 III. Новинка сочетает в себе все передовые наработки компании, включая телескопический вариообъектив, объединенный с датчиком изображения на базе технологии двойного фотодиода Dual-PD, а также 4K OLED-дисплей с поддержкой HDR и частотой обновления 120 Hz. Такая матрица в смартфонах используется впервые.

Sony Xperia 1 III получил 6,5-дюймовый OLED-дисплей CinemaWideTM разрешением 4K, с соотношением сторон 21:9, частотой обновления 120 Hz (частота дискретизации сенсора 240 Hz) и поддержкой HDR. Экран прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass Victus.

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888, за графику отвечает Adreno 660. Объем оперативной памяти составляет 12 Gb, вместимость встроенного накопителя — 256 Gb.

Основная камера получила три сенсора Exmor RS: 12 Мп (f/1.7) 1/1,7-дюймовый основной датчик, 12 Мп (f/2.2) 1/2,6-дюймовый сенсор работающий в связке со сверхширокоугольной оптикой, а также 12 Мп 1/2,9-дюймовый датчик с телескопическим вариообъективом с доступными значениями апертуры f/2.3 и f/2.8. В состав модуля также входит сенсор 3D iToF. Оптика для камер разрабатывалась совместно с ZEISS. Фронтальная камера представлена 8 Мп датчиком. Камера смартфона позволяет вести непрерывную серийную съемку, фиксируя до 20 кадров в секунду. Поддерживается функция отслеживания объектов в режиме реального времени (Real-time Tracking).

Как предыдущие модели серии, Xperia 1 III поддерживает функцию Photography Pro. Она повторяет многие элементы ручного управления, доступные в камерах серии Alpha, включая настройки ISO, выдержки, индикатор EV, поддержку RAW, а также специальную кнопку спуска затвора. Режим Basic Mode обеспечивает быстрый доступ к ряду простых в использовании функций для съемки фотографий.

За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой беспроводной и реверсивной зарядки. По заверению производителя, технология Xperia Adaptive Charging позволит увеличить срок службы АКБ до трех лет. Есть защита корпуса от воды и пыли по стандарту IP65/IP68.

В список мультимедийных возможностей Sony Xperia 1 III входит поддержка фирменной технологии объемного звучания 360 Reality Audio через встроенные стереодинамики. Смартфон получил 3,5-мм аудиоразъем, который сейчас редко встречается во флагманских устройствах и поддержку технологий DSEE Ultimate, High-Resolution и High-Resolution Wireless Audio для улучшения качества звука. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz и Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, A-ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, NFC. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Габариты составляют 165 x 71 x 8,2 мм, вес — 187 гр.

Смартфон Sony Xperia 1 III будет доступен в черном, сером и сиреневом цветах. Прием предварительных заказов начнется с сегодняшнего дня.