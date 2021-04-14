Sony представила компактный флагман Xperia 5 III

Помимо флагманского смартфона Xperia 1 III компания Sony сегодня представила более компактную модель Xperia 5 III. Аппарат также получил продвинутый модуль камеры с вариообъективом, производительную аппаратную конфигурацию и OLED-дисплей с высокой частотой обновления.

Xperia 5 III оснащен 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9, разрешением 4K, частотой обновления 120 Hz и поддержкой HDR. Экран прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass 6.

За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 888 при поддержке 8 Gb оперативной и 256 Gb встроенной памяти.

Основная камера смартфона состоит из трех 12-Мп датчиков, дополненных высококачественной оптикой, разработанной совместно с ZEISS. Модель, так же, как и флагман Xperia 1 III, получила уникальный телескопический объектив с переменной апертурой. От Xperia 1 III набор камер отличается только отсутствием ToF-датчика. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Смартфон сохранил все аудиовозможности старшей модели, включая 3,5-мм разъем для наушников и поддержку воспроизведения звука в формате 360 Reality Audio через встроенные стереодинамики. Емкость аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт и технологии Xperia Adaptive Charging составляет 4500 мАч. Xperia 5 III может похвастаться автоматическим управлением питания в режиме термоконтроля Heat Suppression power control, который обеспечивает питание системы смартфона напрямую, минуя подзарядку аккумулятора, что позволяет снизить тепловую нагрузку на устройство и избежать перегрева.

Sony Xperia 5 III будет доступен в черном, зеленом и розовом цветах. Прием предварительных заказов начинается с сегодняшнего дня.