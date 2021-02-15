Morgan Stanley рассматривает возможность инвестирования в биткоин 150 млрд. долларов

Инвестиционное подразделение американского финансового конгломерата Morgan Stanley рассматривает возможность покупки биткоина на сумму 150 млрд. долларов, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Для реализации таких инвестиций подразделению Counterpoint Global Morgan Stanley Investment Management потребуется одобрение регулирующих органов. На фоне этой новости, биткоин, по всей видимости, продолжит свой рост.

Напомним, что платежная система MasterCard в этом году начнет принимать платежи в криптовалюте. Компания Tesla вложила 1,5 млрд. долларов в биткоин, в результате чего в начале прошлой недели курс криптовалюты вырос примерно на 16%. А также Twitter сообщил, что рассматривает возможность добавления биткоинов в свой баланс.

Отметим, что некоторые крупные компании, включая Morgan Stanley, в прошлом проявляли скептицизм по отношению к криптовалюте.