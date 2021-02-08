Tesla вложила 1,5 млрд. долларов в биткоин

После новостей о вложении Tesla в биткоин, курс этой криптовалюты вырос на 13% до исторического максимума в 43700 долларов. Об инвестициях стало известно из документов Комиссии по ценным бумагам США, на которые обратило внимание издание Bloomberg.

Tesla планирует внедрить возможность оплаты покупки своих электромобилей с помощью биткоина. Компания пока не уточнила сроков, но заверила регуляторов, что сделает это в соответствии с законами, а первое время возможность оплаты биткоином будет ограниченной.

Илон Маск не раз высказывался о криптовалютах. Он называл биткоин «благом» и открыто поддерживал криптовалюту Dogecoin, которая на фоне его поддержи выросла в стоимости до исторического рекорда.