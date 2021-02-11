MasterCard в этом году начнет принимать платежи в криптовалюте

Финансовая корпорация MasterCard объявила о том, что уже в этом году она начнет осуществлять операции с несколькими криптовалютами в своей одноименной международной платежной системе. Об этом говорится на сайте корпорации. О каких именно криптовалютах идет речь, компания не уточнила.

«Прямо сейчас мы готовимся к будущему криптовалюты и платежей, объявляя, что в этом году MasterCard начнет поддерживать операции с определенными видами криптовалюты, совершаемые напрямую через нашу сеть», — сказал исполнительный вице-президент MasterCard по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Радж Дамодаран.

Компания подчеркнула, что в ее сети будут поддерживаться не все криптовалюты, так как многие из сотен цифровых активов, находящихся в обращении, пока не соответствуют необходимым стандартам.

«В дополнение к этому, MasterCard активно взаимодействует с несколькими крупными центральными банками по всему миру, поскольку они рассматривают планы по запуску новых цифровых валют, получивших название CBDC (цифровая валюта центрального банка), чтобы предложить своим гражданам новый способ оплаты», — сообщается в публикации на сайте.

Отметим, что MasterCard уже предлагает клиентам платежные карты, которые позволяют им совершать транзакции с использованием своих криптовалют, но без использования ее сети.