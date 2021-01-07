Samsung представила обновленные телевизоры серии The Frame

В ходе онлайн-презентации First Look, компания Samsung Electronics помимо телевизоров Neo QLED и MICRO LED, представила обновленную линейку Lifestyle TV.

Главной особенностью серии The Frame является режим «Картина». В этом режиме выключенный телевизор вместо черного экрана отображает различные картины. Новые модели The Frame примерно наполовину тоньше предыдущих версий -толщина составляет 24,9 мм.

Будут предложены новые варианты рамок в пяти цветах и двух стилях: «Современный» (Modern) и «Скошенные грани» (Beveled).

Пользователи могут оформить подписку на обновленный «Магазин искусств» и получить доступ к галерее, в которую вошло более чем 1400 произведений искусства. Новая интеллектуальная технология «автоматический куратор» анализирует предпочтения пользователя и рекомендует произведения искусства, которые ему понравятся.

Также была представлена 43-дюймовая модель The Frame 2021 года с возможностью переключения режимов с горизонтального на вертикальный и наоборот. Форм-фактор с вращающимся экраном использовался в модели Sero 2019 года.