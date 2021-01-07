07.01.2021

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Samsung представила телевизоры Neo QLED на основе Quantum Mini LED

Samsung Neo QLED

На онлайн-презентации First Look, прошедшей в преддверии выставки CES 2021, компания Samsung Electronics представила новую линейку телевизоров, изготовленную по технологии Neo QLED. В серию вошли две модели — QN900A разрешением 8K и QN90A разрешением 4K.

Новая технология Neo QLED использует новый источник света — Quantum Mini LED, которая контролируется технологией квантовой матрицы Quantum Matrix Technology и мощным графическим процессором Neo Quantum Processor, оптимизированным для Neo QLED.

Samsung Neo QLED

Панель Quantum Mini LED в 40 раз тоньше традиционной ЖК панели. В ней используются тонкие слои с большим количеством светодиодов вместо линз для рассеяния света и пикселей. Технология квантовой матрицы обеспечивает точное управление плотно расположенными светодиодами, которое предотвращает засветы. Благодаря технологии Neo QLED шкала яркости увеличивается до 12 бит с 4096 градациями, делая темные области изображения более темными, а светлые — более яркими.

В Neo QLED используется запатентованный процессор Neo Quantum с расширенными возможностями масштабирования. Используя до 16 нейронных сетей, каждая из которых обучена технологиям интеллектуального апскейлинга и поддерживает глубинное обучение, Neo Quantum может оптимизировать качество изображения для вывода картинки в формате 4K и 8К. Телевизоры Samsung Neo QLED 8K 2021 года выполнены в новом дизайне Infinity One с почти безрамочным экраном. Имеющийся модуль Slim One Connect Box с проводами можно убрать в заднюю часть телевизора.

Модели 2021 года Neo QLED 8K также отличаются рядом новых аудиофункций. Технология Object Tracking Sound (OTS) Pro формирует динамическое звучание, соответствующее движению объектов на экране, а SpaceFit Sound анализирует физическое окружение телевизора и обеспечивает звуковую картину, адаптированную к конкретному пространству.

Телевизоры получили новые интеллектуальные функции. С помощью приложения Samsung Health гостиная легко превращается в персональный тренажерный зал, а новая функция Smart Trainer позволяет отслеживать и анализировать осанку тренирующегося в реальном времени. Smart Trainer также предоставляет обратную связь, помогает подсчитывать количество повторений и сожженных калорий.

Игровой режим Super Ultrawide GameView позволяет играть как на широкоформатном экране с соотношением сторон 21:9, так и на сверхширокоформатном с соотношением сторон 32:9. Игровая панель Game Bar позволяет быстро отслеживать и настраивать важные параметры игрового процесса, а технология FreeSync Premium Pro обеспечивает плавное изображение.

С помощью сервиса Google Duo владельцы смартфонов смогут совершать с использованием телевизора групповые видеозвонки, к которым одновременно может присоединиться до 32 человек вне зависимости от используемых операционных систем. Кроме того, поддержка режима PC on TV позволяет подключать ПК к телевизору, используя также для работы или учебы клавиатуру и мышь. Для этого необходимо установить приложение Easy Connection на компьютер и войти в свою учетную запись Samsung.

Стоимость и дата начала продаж на новые телевизоры Neo QLED пока не объявлены.

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