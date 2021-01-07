Samsung анонсировала обновленную линейку премиальных телевизоров MicroLED

На онлайн-презентации First Look, компания Samsung Electronics, помимо телевизоров Neo QLED, анонсировала обновленную линейку премиальных телевизоров MicroLED. В серию входят модели с диагональю экрана 110 и 99 дюйма, будут и более компактные версии. Разрешение у всех составляет 4K, поддерживаются HDR10 и Dolby Vision.

В MicroLED используется 24 млн. индивидуально управляемых светодиодов, что позволило избавиться от подсветки и цветных фильтров, применяемых в обычных ЖК-панелях. Благодаря этому обеспечиваются реалистичные цвета и высокая яркость. Телевизоры также получили дизайн Monolith Design с тонкими рамками и соотношением площади экрана к корпусу 99%.

В новинках стала доступна функция 4Vue (Quad View), позволяющая выводить на экран до четырех различных источников контента одновременно. Таким образом пользователи могут подключать несколько внешних устройств, чтобы следить за несколькими спортивными трансляциями или выводить несколько ракурсов во время видеоигр. Технология Majestic Sound обеспечивает 5.1-канальный звук без внешнего динамика.

Больше подробностей о характеристиках телевизоров Samsung предоставит во второй половине года, ближе к их релизу, запланированному на конец 2021 года. 110-дюймовый MicroLED-телевизор будет предложен покупателям за 156 тыс. долларов. Стоимости на меньшие модели пока не объявлены.