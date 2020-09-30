Xiaomi Mi 10T Lite получил новый процессор Snapdragon 750G и экран 120 Hz

Помимо флагманских смартфонов Mi 10T Pro и Mi 10T, компания Xiaomi представила более доступную модель Mi 10T Lite.

Новинка оснащена 6,67-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с поддержкой HDR10. Заявлено 84% охвата цветового пространства NTSC. Максимальная яркость достигает 450 кд/м2. Экран обладает переменной частотой обновления: максимальное значение составляет 120 Hz, минимальное — 30 Hz.

Xiaomi Mi 10T Lite стал первым коммерческим смартфоном с процессором Qualcomm Snapdragon 750G. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 570 с тактовой частотой до 2,2 GHz, графический ускоритель Adreno 619, а также модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, емкость флеш-накопителя – 64 или 128 Gb.

Основная камера включает четыре датчика: главный на 64 Мп, 8 Мп широкоугольный модуль (120 градусов), 2 Мп макромодуль и 2 Мп сенсор глубины. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4820. Как и в старших моделях, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, GPS, симметричный порт USB Type-C, 3,5-мм аудиогнездо, стереодинамики, а также модуль NFC. Сканер отпечатков пальцев располагается в кнопке питания. Габариты составляют 165,38 x 76,8 x 9,0 мм, вес — 214,5 гр.

Стоимость смартфона Xiaomi Mi 10T Lite: версия 6/64 Gb памяти за 279 евро, 6/128 Gb – за 329 евро. Продажи начнутся 13 октября.