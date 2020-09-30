Представлены смартфоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro

Компания Xiaomi на онлайн-мероприятии официально представила флагманские смартфоны Mi 10T и Mi 10T Pro. Аппараты стали одними из самых доступных флагманов на базе SoC Snapdragon 865.

У смартфонов много общего. Базовая модель Xiaomi Mi 10T отличается от Pro-версии только разрешением основной камеры (64 Мп вместо 108 Мп) и меньшим объемом памяти.

Технические характеристики Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro:

Дисплей: IPS, 6,67″, 2440 х 1080, 144 Hz, Gorilla Glass 5;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 865;

Оперативная память: 6 или 8 Gb, LPDDR5/8 Gb, LPDDR5;

Встроенная память: 128 Gb, UFS 3.1/128 или 256 Gb, UFS 3.1;

Основная камера: 64 Мп, 13 Мп (ультраширокоугольный объектив) и 5 Мп (макрообъектив)/108 Мп (f/1.69, OIS), 13 Мп (ультраширокоугольный объектив) и 5 Мп (макрообъектив);

Фронтальная камера: 20 Мп;

Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка мощностью 33 Вт;

Оснащение: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Type-C, ИК-порт, стереодинамики, сканер отпечатков в кнопке включения, два слота для карт SIM;

Операционная система: MIUI 12 на базе Android 10;

Защита от воды: IP68;

Габариты: 165,1 x 76,4 x 9,33 мм, вес – 218 гр.

Стоимость модели Xiaomi Mi 10T составляет за версию 6/128 Gb памяти 499 евро, а за 8/128 Gb – 549 евро.

Модель Mi 10T Pro будет предложена: версия 8/128 Gb памяти за 599 евро, 8/256 Gb за 649 евро.