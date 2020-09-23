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Qualcomm Snapdragon 750G — процессор для смартфонов среднего уровня с поддержкой 5G

Qualcomm Snapdragon 750G

Компания Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 750G, предназначенный для мобильных устройств среднего уровня. Новинка получила модем Snapdragon X52, обеспечивающий поддержку сетей 5G — такой же используется в старшей модели Snapdragon 765G.

В Snapdragon 750G используются ядра Kryo 570 частотой 2,2 GHz. Qualcomm уверяет, что производительность новинки на 20% выше производительности Snapdragon 730G. Процессор получил новую графическую подсистему Adreno 619, которая до 20% быстрее GPU Adreno 618, используемого в Snapdragon 730G.

В новом процессоре также реализован новый ИИ-движок 5-го поколения, обеспечивающий до 20% более высокую производительность при работе с алгоритмами искусственного интеллекта. Также производитель отмечает поддержку некоторых игровых настроек Snapdragon Elite Gaming, которые до этого поддерживались только в старших моделях Snapdragon.

Платформа поддерживает экраны разрешением Full HD+ с кадровой частотой 120 Hz, технологию QuickCharge 4+, до 12 Gb оперативной памяти LPDDR4X частотой 2133 MHz и запись видео 4K HDR10.

Устройства на базе нового процессора Qualcomm Snapdragon 750G появятся на рынке к концу 2020 года. Первый смартфон на этой платформе выпустит компания Xiaomi.

 

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