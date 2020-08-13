Huawei начнет производство процессоров Kirin «с нуля»

В связи с американскими санкциями, компания Huawei вскоре прекратит выпуск фирменных процессоров Kirin на заводах тайваньского чипмейкера TSMC. Ей придется почти полностью положиться на кого-то из производителей SoC, и, судя по последним данным, это будет MediaTek.

По данным источника, сменой поставщика компания не ограничится. Сообщается, что Huawei решила сама стать производителем полупроводниковой продукции. Инициативу назвали Tashan Project. Уже сейчас Huawei сотрудничает с некоторыми компаниями, которые помогут ей запустить в 2021 первую производственную линию без американских технологий. Начинать Huawei придется практически с нуля – это 45 нм техпроцесс. Также компания уже изучает возможности по постройке линии для производства 28 нм продукции.

Как заявил представитель Huawei, ей нужно начать с низов, чтобы иметь возможность полноценно освоить технологии и, возможно, совершить прорыв в этом направлении. Когда компания сможет начать производить собственные однокристальные системы, соответствующие требованиям к современным флагманским чипам, неизвестно.