Huawei переходит на процессоры MediaTek и запускает собственный поисковик

О том, что в смартфонах Huawei вместо фирменных процессоров Kirin появятся чипы MediaTek сегодня заявил глава бренда Honor Жао Минг (Zhao Ming). По словам топ-менеджера, MediaTek является давним партнером Honor, ее платформы использовались во многих продуктах китайской компании. «Наша стратегия всегда была такой. Мы также будем использовать SoC MediaTek 5G в будущем, и MediaTek всегда была великолепным партнером», — отметил он.

Отметим, что такое заявление прозвучало на фоне новости о том, что компания TSMC, являющаяся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковой продукции, прекратит принимать новые заказы от Huawei Technologies.

Также компания Huawei официально представила свою альтернативу Google, а именно так называли фирменное поисковое приложение Huawei Search. С выходом из стадии беты оно было переименовано в Petal Search. Тестирование Huawei Search проводилось с февраля. Стабильная версия Petal Search уже появилась для загрузки в онлайн-магазине AppGallery.

Однако помимо поиска приложение предлагает ряд новых функций. Одна из них позволяет не только искать, но загружать приложения прямо из Petal Search. Благодаря ей Petal Search позволяет без лишних сложностей находить приложения сторонних источников, а затем загружать и устанавливать APK. Если искомое приложение доступно в AppGallery, то пользователя переадресуют в фирменный магазин, а если нет, то направят на стороннюю платформу для загрузки и установки.