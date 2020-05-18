18.05.2020

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TSMC прекратит принимать новые заказы от Huawei

TSMC

Компания TSMC, являющаяся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковой продукции, прекратит принимать новые заказы от Huawei Technologies. Об этом сегодня сообщило агентство Nikkei Asian Review, ссылаясь на несколько источников.

Это следствие запрета, введенного США, чтобы лишить китайского производителя телекоммуникационного оборудования доступа к полупроводниковой продукции, необходимой для его деятельности. Новое правило, обнародованное министерством торговли США в пятницу, расширяет полномочия США по требованию лицензий на продажу Huawei полупроводниковой продукции, изготовленной за пределами США, но с использованием технологий США.

Согласно сообщению, заказы, которые были приняты до нового запрета, и которые уже находятся в производстве, будут выполнены, если TSMC успеет отгрузить готовую продукцию до середины сентября.

Представители TSMC отказались официально комментировать взаимоотношения с конкретными клиентами, но подчеркнули, что компания всегда подчинялась законам и правилам. Представители властей США заявили, что решение TSMC о строительстве завода на территории США не позволит компании рассчитывать на получение особой лицензии на продолжение сотрудничества с Huawei Technologies.

Компания Huawei также отказалась комментировать сообщение Nikkei.

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