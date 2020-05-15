TSMC построит в США завод по выпуску полупроводников за 12 млрд. долларов

Компания TSMC объявила о намерении построить в США новый завод по выпуску полупроводников. Стоимость инвестиций в запланированный завод должна составить 12 млрд. долларов в период с 2021 по 2029 год. Выпуск готовой продукции с применением норм технологического процесса 5 нм начнется уже в 2024 году. Судя по заявлению TSMC, вопрос с государственными субсидиями остается открытым. Местом площадки для строительства станет пока не объявленная локация в штате Аризона.

«Проект имеет жизненно важное стратегическое значение для динамичной и конкурентоспособной американской полупроводниковой экосистемы. Он позволит некоторым американским компаниям производить свои передовые полупроводниковые продукты в пределах США и получить выгоду от близости экосистемы», — из официального описания завода.

Планируется, что предприятие создаст в регионе свыше 1600 рабочих мест для высококвалифицированных работников.