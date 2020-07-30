Как прошли слушания по антимонопольным делам с главами Facebook, Apple, Google и Amazon

29 июля 2020 года в Конгрессе США прошли первые слушания по антимонопольному делу с участием Facebook, Apple, Google и Amazon. На протяжении 6 часов одновременно допрашивались генеральные директора IT-корпораций Марк Цукерберг, Тим Кук, Сундар Пичаи и Джефф Безос. Компании обвиняются в недобросовестной конкуренции. По версии следствия, они злоупотребляют своим влиянием и властью, чтобы пресекать появление потенциальных соперников на рынке. Последние 13 месяцев антимонопольные службы США собирали материал по делу всех четырех корпораций, благодаря чему в распоряжении Конгресса «сотни часов интервью» и свыше 1,3 млн. документов.

По мнению Конгресса США, все четыре компании используют свои ресурсы и влияние, чтобы «купить, скопировать или уничтожить» потенциальных конкурентов. Facebook вместо конкурентной борьбы приобретал стартапы (Instagram, WhatsApp) до того, как они успевали набрать силу — чтобы адаптировать их решения и интегрировать их в собственную систему. Apple и Google, контролируя магазины на собственных платформах, фильтруют новые приложения и тем самым ограничивают конкуренцию. В частности, Google обвинили в том, что компания продвигает собственные продукты и сервисы в результатах поиска, а Apple — удаляет «неудобные» приложения и насаждает высокую комиссию — от 15 до 30%. В качестве примера конгрессмены вспомнили про удаление приложений родительского контроля незадолго до того, как эта функция появилась в iOS 12. Amazon использует данные поставщиков на площадке и стартапы, чтобы запускать товары-аналоги под собственным брендом и свести конкуренцию на нет. Также компанию обвинили в плохих условиях труда и ограничении продавцов на платформе.

По мнению Конгресса США, влияние четырех компаний на экономику и социальную сферу стало настолько велико, что «любое их действие может оказать глубокое и продолжительное влияние на сотни миллионов людей». Председатель антимонопольного комитета и представитель Демократической партии Дэвид Чичиллине (демократ) сравнил корпорации с частными правительствами, потому что у них слишком много власти.

За время слушаний Конгресс США так и не пришел к определенным выводам. Журналисты сошлись во мнении, что благодаря первым слушаниям политики надеялись привлечь внимание СМИ и общественности к сложившейся ситуации, а также публично заявить о том, что власти США серьезно взялись за регулирование произвола IT-корпораций.

«Сегодня мы имели возможность поговорить с главами четырех наиболее влиятельных компаний на планете. По итогам слушаний мне стал очевиден один факт — эти компании в своем текущем состоянии являются монополистами. Некоторые нужно разделить, другие — тщательно отрегулировать и привлечь к ответственности», — отметил Дэвид Чичиллине.

Чичиллине также сравнил Цукерберга, Кука, Пичаи и Безоса с индустриальными монополистами прошлого — Рокфеллером и Карнеги. Он отметил, что антимонопольное законодательство США написали больше 100 лет назад, и сейчас Конгресс намерен обеспечить их работу в изменившихся условиях цифрового века. Правда, прежде, чем кто-то предпримет реальные действия, могут пройти годы. Сначала против каждой компании в отдельности необходимо выдвинуть обвинения, а потом вести длительные судебные разбирательства.