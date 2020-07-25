WSJ: Amazon инвестировала в стартапы, потом использовала их идеи и создавала конкурентов

Американская компания Amazon инвестирует в перспективные стартапы, чтобы в дальнейшем получить доступ к конфиденциальной информации, украсть идеи, и сделать аналогичный продукт под своим брендом, пишет The Wall Street Journal.

Проведя свое расследование, журналисты утверждают, что у Amazon есть отлаженная схема кражи идей. Либо представители компании просто встречаются со стартаперами и «забирают» их концепции еще на стадии переговоров, либо вкладывают в молодые компании, получают доступ ко всей информации и используют ее для создания своего продукта.

Журналисты приводят историю основательницы стартапа DefinedCrowd Даниэлы Брага (Daniela Braga). Она привлекла инвестиции от венчурного фонда Amazon четыре года назад. В итоге компания получила доступ ко всем данным, а в апреле 2020 года выпустила аналогичный продукт в области искусственного интеллекта.

Предпринимательница утверждает, что продукт полностью повторяет ее идею. A2I на платформе Amazon Web Services собирает и маркирует данные так же, как и DefinedCrowd. Когда Брага поняла, что происходит, она ограничила доступ Amazon к данным своей компании и уменьшила долю ретейлера через привлечение дополнительных инвестиций.

Представитель компании Amazon Дрю Херденер (Drew Herdener), комментируя расследование The Wall Street Journal, объяснил, что предприниматели, которые рассказывают о поведении Amazon, просто «жалуются, а не создают».

«В течение 26 лет мы являемся пионерами во многих продуктах и целых категориях. От самого Amazon.com до Kindle, Echo и AWS. Немногие компании могут сравниться по количеству инноваций с нами. К сожалению, всегда найдутся эгоисты, которые жалуются, а не создают. Любые споры о праве на интеллектуальную собственность справедливо разрешаются в судах».

В апреле The Wall Street Journal сообщал, что Amazon использует данные сторонних продавцов, чтобы выпускать конкурирующие продукты под собственным брендом. Тогда в компании заявили, что проведут внутреннее расследование.

В 2016 году Alexa Fund инвестировал в небольшого производителя устройств видеосвязи c интегрированным голосовым помощником для дома Nucleus. Amazon заверила руководство стартапа, что не работает над конкурирующим продуктом. Когда сделка была закрыта, фонд Amazon получил полный доступ к данным Nucleus. Через восемь месяцев Amazon анонсировала новый гаджет Echo Show — устройство для видеочата с поддержкой Alexa, которое работает по той же схеме, что и продукт Nucleus. Сейчас Nucleus планирует подать на Amazon в суд.