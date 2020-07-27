Google обвиняют в сборе данных от конкурирующих сервисов Android с целью создания собственных

Компания Google отслеживает активность юзеров в приложениях-конкурентах и использует эти данные для улучшения собственных сервисов и разработки аналогов, сообщает TechSpot со ссылкой на расследование The Information.

Через программу Android Lockbox компания собирает сведения, например, о том, как часто пользователи открывают то или иное приложение за день и сколько времени проводят в нем. Кроме того, в Google есть особая команда «Magic Eye», которая анализирует данные и использует их, чтобы информировать руководителей о том, сколько услуг привлекают сторонние службы. Эти данные могут использоваться для принятия решений о покупке сервисов или разработке аналогов.

Источники The Information сообщают, что через программу Google следила за конкурентами YouTube и Gmail, в том числе TikTok. Например, YouTube запустил в Индии экспериментальную функцию Shorts по созданию коротких роликов, которая может «отбить» часть пользователей китайского TikTok.

Google говорит, что не скрывала, что имеет доступ к сведениям о паттернах использования сторонних приложений. На их основе, например, работает функция адаптивного энергопотребления Android, которая регулирует расход заряда батареи, оптимизация поискового алгоритма Play Store и т.д. А сбор данных, утверждает компания, происходит через открытый API, доступный сторонним разработчикам, и с разрешения пользователей.