Microsoft представила беспроводные наушники Surface Headphones 2

Помимо презентации ноутбука Surface Book 3 и планшета Surface Go 2, компания Microsoft представила обновленные беспроводные наушники Surface Headphones 2. Также было объявлено о стоимости и дате начала продаж наушников Surface Earbuds.

Как и первая версия, Surface Headphones 2 используют активное шумоподавление с возможностью регулировки его эффективности (13 уровней). Наушники оснащены 40-мм драйверами Free Edge. Качество звука должно стать лучше, потому что Microsoft добавила наушникам Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека Qualcomm aptX.

Время автономной работы увеличилось с 15 до 20 часов. Амбушюры во второй версии поворачиваются на 180 градусов, что позволяет удобно носить их на шее или складывать для транспортировки.

Стоимость наушников снизилась — прошлая модель стоила 349 долларов, новинка оценена в 249 долларов. Старт начало продаж 12 мая.

Также Microsoft объявила, что анонсированные прошлой осенью полностью беспроводные наушники Surface Earbuds поступят в продажу 12 мая.

Во время анонса называлась стоимость 249 долларов, однако теперь было заявлено, что стоимость Surface Earbuds составит 199 долларов.