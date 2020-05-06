07.05.2020

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Microsoft Surface Book 3 – бизнес-ноутбук с Ice Lake-U и Quadro RTX

Microsoft Surface Book 3

Компания Microsoft представила третье поколение гибридного ноутбука Surface Book. По заверению компании, Surface Book 3 стал на 50% производительнее своего предшественника.

Microsoft Surface Book 3

Новинка доступна в двух версиях — младшая оснащена дисплеем диагональю 13,5 дюйма разрешением 3000 x 2000 пикселей, а в старшей используется экран диагональю 15 дюймов разрешением 3240 x 2160 пикселей. Сохранилась и гибридная конструкция, позволяющая использовать компьютер и как ноутбук, и как планшет. Как и раньше, часть с дисплеем может работать отдельно от части устройства с клавиатурой.

В основе Surface Book 3 лежат четырехъядерные процессоры Intel Core десятого поколения семейства Ice Lake-U. 13,5-дюймовая версия Surface Book 3 предлагается с процессором Intel Core i5-1035G7 и интегрированной графикой Iris Plus или с Intel Core i7-1065G7 и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q. 15-дюймовая модель оснащается аналогичным чипом Intel Core i7, но только с видеокартой NVIDIA GTX 1660 Ti Max-Q или Quadro RTX 3000 на выбор.

Объем оперативной памяти новых Surface Book 3 достигает 32 Gb, а для хранения данных предусмотрены твердотельные накопители M.2 PCIe объемом до 2 Tb.

Заявленное время автономной работы старшей модели составляет 17,5 часов, младшей – 15,5 часов. Набор интерфейсов включает два USB Type-A, один USB Type-C с поддержкой Power Delivery 3.0, а также полноразмерный SD-слот с поддержкой UHS-II.

Стоимость ноутбука Surface Book 3 начинается с 1599 долларов за базовую 13,5-дюймовую модель (от 1999 долларов за версию с видеокартой NVIDIA).

Базовая 15-дюймовая версия — от 2299 долларов, с видеокартой NVIDIA Quadro RTX 3000 — от 3499 долларов.

На ноутбуки уже можно оформить предварительный заказ. В продажу Microsoft Surface Book 3 поступит 21 мая.

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