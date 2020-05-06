Представлен планшет Microsoft Surface Go 2

Помимо гибридного ноутбука Surface Book 3, компания Microsoft представила планшет Surface Go второго поколения. Новый планшет имеет такой же тонкий и легкий корпус, как и его предшественник.

Surface Go 2 получил 10,5-дюймовый дисплей PixelSense разрешением 1920 х 1280 пикселей и соотношением сторон 3:2 (10,1 дюйм и 1800 х 1200 у предшественника). При увеличенном размере экрана планшет сохранил совместимость с аксессуарами оригинального Surface Go благодаря более тонким рамкам.

Также новая модель получила заметный прирост в производительности, увеличив быстродействие до 64% по сравнению с оригиналом в конфигурации с процессором Intel Core M 8-го поколения.

Еще одним важным новшеством стала поддержка LTE и стереомикрофонов Studio Mics для улучшения качества звука во время онлайн-конференций. Продолжительность автономной работы планшета благодаря более емкой батареи достигает 10 часов. Набор интерфейсных разъемов не изменился – он представлен портом USB-C, фирменным коннектором Surface и слотом для карт памяти microSDXC.

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Самый доступный вариант Surface Go 2 с процессором Intel Pentium Gold 4425Y, 4 Gb оперативной памяти и накопителем стандарта eMMC на 64 Gb будет предложен за 399 долларов. Версия с 8/128 Gb будет стоить 549 долларов. Вариант с Intel Core m3-8100Y, 8/128 Gb памяти оценен в 629 долларов, с поддержкой LTE – 729 долларов. Топовая модификация с поддержкой LTE и 8/256 Gb памяти будет стоить 879 долларов.

Чехлы со встроенной клавиатурой Type Cover можно будет приобрести отдельно по цене от 99 долларов.

Начало продаж планшета Microsoft Surface Go 2 намечено на 12 мая.