28.04.2020

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Xiaomi представила беспроводные наушники с aptX и моногарнитуру

Xiaomi

Помимо смартфона Xiaomi Mi 10 Youth Edition и прошивки MIUI 12, компания Xiaomi представила пару гарнитур. Одна из них — Bluetooth-наушники с шейным креплением Free Line, а вторая — обновленная версия моногарнитуры Mi Bluetooth Headset.

Основой наушников является чип Qualcomm QCC5125, c поддержкой Bluetooth 5.0 и aptX, дающий низкую задержку при передаче звука. Предусмотрен DSP-контроллер с цифровым шумоподавлением.

Наушники предлагают до 9 часов беспрерывного воспроизведения музыки. Поддерживается быстрая зарядка: за 10 минут можно получить дополнительные 2,5 часа работы. Производитель заявляет, что гарнитура выполнена из прочных материалов, обеспечивающих повышенную надежность и долговечность. На нашейном креплении находятся кнопки для управления громкостью и воспроизведением.

В Китае беспроводные наушники Xiaomi Bluetooth Free Line предлагаются по цене около 28 долларов.

Xiaomi Bluetooth Headset Youth Edition представляет собой моногарнитуру для удобного общения по смартфону. Гаджет весит всего 6,5 гр. и предлагается в белом и черном цветах. Он оснащен двумя кнопками для регулировки громкости. Производитель сделал упор на согласование средних и высоких частот. Также, с помощью гарнитуры можно слушать музыку.

Заявленное время автономной работы в режиме воспроизведения музыки составляет 4 часа. В режиме ожидания гарнитура может проработать до 80 часов.

Стоимость моногарнитуры Xiaomi Bluetooth Headset Youth Edition для китайского рынка составляет около 8 долларов.

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